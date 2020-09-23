Москва, , 14:12 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов возмущен исполнением бюджета Пенсионного фонда России, который не использовал 1 трлн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

«Если называть вещи своими именами, то исполнение бюджета провальное. Дело в том, что по итогам прошлого (2019) года его доходы превысили расходы на 2 трлн рублей. При этом один триллион рублей не потратили. В стране много людей с низкими доходами, государство должно выполнять все социальные обязательства, но еще раз подчеркиваю. Один триллион остался в бюджете! Это безобразие!» — указал Миронов.

Он напомнил, что из-за пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста 380 тыс. граждан РФ вовремя не вышли на пенсию.

«Перефразируя некоторых руководителей ЕР, жахнули всю страну, поставили пенсионеров на голодный паек. У сотен тысяч людей отодвинули пенсию, чтобы собрать два триллиона рублей. И при этом не смогли потратить целый триллион! Отчёт неубедительный», — делает вывод парламентарий.

Госдума обсудит исполнение федерального бюджета на 2019 год, а также бюджетов социальных фондов.