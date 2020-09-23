Москва, 23 сентября 2020, 14:12 — REGNUM Наблюдаемая в России инфляция, по опросам людей, выше той, которую показывает официальная статистика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала слова первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова о том, что «инфляция составляет сейчас 3,6%, а по итогам года составляет 3,8%».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов сказал, что кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, не приобрёл системного характера.