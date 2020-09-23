Чебоксары, , 14:10 — REGNUM В столице Чувашии определились с условиями и начальной ценой продажи акционерного общества «Городское управление капитального строительства». Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Будет приватизирован весь пакет акций предприятия, который включает 57 928 штук именных обыкновенных бездокументарных акций. Они будут выставлены на аукцион, который будет проходить в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене.

«Установить: начальную цену продажи объекта приватизации в размере 4 508 000 рублей, шаг аукциона в размере 225 400 рублей», — говорится, в частности, в документе.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 901 600 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее городское собрание депутатов Чебоксар поддержало предложение столичных чиновников о включении в план приватизации АО «Городское управление капитального строительства». Основные виды деятельности общества — производство и контроль общестроительных работ; контроль за работами в области водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и электроснабжения; работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта. Также предприятие занимается другими видами строительно-архитектурных и дорожных работ.

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