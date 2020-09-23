Калуга, , 14:48 — REGNUM В Калужской области участились случаи, когда из-за аварий на абонентских электроустановках, вызванных халатным отношением к оборудованию одного собственника, происходит отключение электричества. В итоге страдают рядовые потребители целой сети. Об этом 23 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго».

Возгорание на абонентской трансформаторной подстанции в дачном посёлке Фото пресс-службы «Калугаэнерго».

16 сентября произошло возгорание на абонентской трансформаторной подстанции в дачном посёлке в пригороде Калуги. В результате аварийного отключения без света остались пять населённых пунктов и семь садоводческих товариществ. Специалисты энергокомпании незамедлительно отреагировали на сигнал о технологическом нарушении. Пострадавшая от огня подстанция находится на территории садоводческого товарищества «Машзавод» в деревне Ермолово. Ответственность за её обслуживание лежит на собственнике. При осмотре объекта энергетики установили, что подстанция находится в неудовлетворительном техническом состоянии. В результате повреждения на абонентской подстанции временно была обесточена линия электропередачи 10 кВ №6 подстанции «Галкино», а вместе с ней остались без света жители пяти деревень (Ермолово, Тимашево, Канищево, Галкино и Косарево), в которых проживает около 990 человек. Специалистами диспетчерской службы Калугаэ

нерго дистанционно был локализован повреждённый участок.

«Работа по внедрению цифровых технологий будет продолжена. Практически ежедневно её необходимость и эффективность подтверждается на деле. Особенно в нештатных ситуациях, которые участились и поэтому специалисты Калугаэнерго на постоянной основе проводят работу с владельцами абонентских подстанций, призывая их более ответственно исполнять свои обязанности по содержанию имущества в надлежащем состоянии. Энергетики готовы и впредь оказывать необходимую помощь для максимально оперативного восстановления электроснабжения потребителей», — сказал директор «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Дмитрий Фёдоров.

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