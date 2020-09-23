Москва, , 13:59 — REGNUM Полностью согласен с точкой зрения главы АКРА о закрытии порядка 100 российских банков. Текущая макроэкономическая ситуация однозначно не в пользу банковского бизнеса, заявил корреспонденту руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«На фоне пандемии и рецессии риски кредитования возросли, инфляция и ключевая ставка Банка России на очень низком уровне. Привлекать капитал на внешних рынках или на Мосбирже через IPO cложно из-за санкций.

Когда-то в 90-е годы была обратная ситуация, инфляция — 300−400%, доллар — 200%, ГКО — 150−200%, ставка рефинансирования — 210%.

Ведущие банки имели доступ к счетам бюджета и крупных государственных компаний, пассивы — 10−20%. Астрономическая маржа.

«Мост-банк», например, поднялся за счет дружбы Гусинского и Лужкова на счетах московской мэрии.

Думаю, концентрация банковского капитала продолжится так же, как и поглощение мелких банков более крупными игроками.

Однако дальнейшая приватизация Сбербанка исключена так же, как Газпрома и «Транснефти» — это стратегические компании», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 100 российских банков могут прекратить свою деятельность в ближайшие три года. Такой прогноз дал глава «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА) Михаил Сухов.

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