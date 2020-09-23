Москва, , 13:55 — REGNUM Задача восстановления занятости в России в 2021 году поставлена перед правительством РФ. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Задача восстановления занятости в 2021 году мною перед правительством поставлена. Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду. Используя возможности бюджета, продолжим оказывать помощь ключевым отраслям, а также малому и среднему предпринимательству», — сказал Путин.

По его словам, в период эпидемии власти приняли «ряд востребованных решений» — в том числе льготные кредиты по ставке 2% годовых: «При сохранении штатной численности компании долг будет полностью списан. Средства на это на 2021 год зарезервированы».