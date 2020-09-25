Мурманск, , 01:05 — REGNUM Предложение сократить прогноз по грузоперевозкам на Северном морском пути на 25% внес глава дирекции СМП Вячеслав Рукша. Это предложение, направленное в Минтранс, уже не первое в ряду ему подобных. Что стоит за подобной идеей, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Станулевич.

В июле подобную идею высказал куратор Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев, чье заявление было сделано перед подписанием указа президента Владимира Путина, корректирующего задачи, сформулированные в майском указе 2019 года. Корректировку вызвали как экономические последствия пандемии, так и принятие поправок к Конституции РФ. На упомянутое заявление Трутнева Росатом ответил с той позиции, что не сменил прогноз грузопотока: 80 млн тонн к 2024 году достичь — можно. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин отреагировал более скептично: «У нас не роботы добывают полезные ископаемые, везде есть определенные проблемы с вахтами, с перевозками и так далее. Где-то корректировки по этому году будут точно».

Действительно, еще с весны стало, что корректировки нужны — с учетом того, что 90% грузопотока по этой морской трассе — углеводороды. Это понимание подтвердилось к лету, и тем не менее, Росатом сохранял оптимизм. Причина которого — в необходимости сохранения финансирования программ развития СМП, особенно строительства ледоколов. Немного спустя после позитивных заявлений Росатома стало очевидно и то, что коронавирус не отступает, выборы в США могут привести к большим скандалам вплоть до их непризнания проигравшими, а вкупе это может сильно изменить расклад в мировой экономике. Настолько, что перевозки по СМП даже не сохранят прежние объемы, а напротив — упадут.

Принимая эти факторы во внимание, Росатом, видимо, перешел на следующий этап защиты своих программ развития и предложил на четверть снизить прогноз по перевозкам на СМП. Такой оптимизм, хоть и сдержанный, но оправданный. Почему желание Росатома надеяться на лучшее стоит считать правильным, читайте в статье Владимира Станулевича «Сокращение прогнозов по Севморпути может сказаться на всей Арктике».