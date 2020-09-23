Москва, , 13:52 — REGNUM Цены на нефть марки Brent 23 сентября продолжают консолидироваться в диапазоне $41−42, взяв паузу на размещения после обвального снижения на 3,1% 21 сентября под влиянием опасений введения карантина в Великобритании и ряде европейских стран, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Подобная техническая картина повышает шансы возобновления нисходящей динамики вечером после выхода данных по запасам от минэнерго США 23 сентября в 17:30 по мск. Реализация этого сценария укажет на вероятное возвращение к $39/барр. в оставшиеся дни сентября.

В настоящий момент препятствием для новых продаж выступает лишь локальная перепроданность. Фундаментальные факторы играют не в пользу «нефтяных» быков. По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти по итогам последней недели выросли на 690 тыс. баррелей.

Такой результат заставляет усомниться в реализации ожиданий аналитиков в снижении показателя на 2,33 млн барр. в сегодняшних данных от минэнерго США.

Отраслевые данные свидетельствуют о сокращении потребления в Азии, рынок вошел в низкий сезон в условиях ухода НПЗ на ремонт в преддверии начала периода отопления, может повлиять и рост числа инфицированных коронавирусом в США, где число летальных исходов накануне превысило 200 тысяч.

Есть проблемы и на стороне предложения — у рынка есть веские основания сомневаться в реализации договоренностей по повышении дисциплины «штрафников» в ОПЕК+, появились предпосылки для возврата нефти из Ливии.

По данным государственной нефтяной компании этой страны уже в рамках первой недели возобновления добычи, она составит 260 тыс. барр./сутки, в дальнейшем, согласно ОПЕК, после доведения показателя до 1 млн барр./сутки Саудовской Аравии придется пойти на сокращение 412 тыс. барр./сутки, Ираку — на 174 тыс. барр./сутки, ОАЭ — на 119 тыс. барр./сутки.

Основным драйвером этой недели остаются опасения «второй волны» коронавируса, которые могут реализовать альтернативный сценарий ОПЕК в падении спроса во втором полугодии. 21 сентября весь инвестиционный мир пережил шок от сообщений в СМИ, что советники британского премьер-министра рекомендовали ему вернуть режим самоизоляции на две недели с возможностью введения комендантского часа.

В этом случае удастся ограничить рост числа инфицированных коронавирусом, который иначе к середине октября может достичь 50 тысяч случаев в день. На предыдущей неделе Всемирная организация здравоохранения отметила, что ситуация в Европе ее настораживает, а многие эксперты на фоне динамики числа заболевших во Франции, Испании и Нидерландах повышают вероятность возврата ограничительных мер в том или ином виде», — пояснил эксперт.

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