Москва, , 13:52 — REGNUM Сегодня нельзя отмахиваться от требований Минфина РФ, предусматривающих соблюдение параметров макроэкономики. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Нельзя отмахиваться от требований Минфина по соблюдению макроэкономических параметров. Это достижение нашей экономики», — сказал Путин.

По его словам, сейчас «нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок»: «Структура российской экономики меняется в нужную сторону. Набирают силу высокотехнологичные сектора. Нужно это наращивать».

Путин отметил, что одной из ключевых задач является снижение уровня бедности: «Проблема самая болезненная для общества. В последнее время она немножко обострилась из-за эпидемии».

Глава государства пообещал, используя возможности бюджета, «оказывать помощь в формировании поддержки семей на всём пути воспитания детей».