Москва, , 13:50 — REGNUM Розничное и корпоративное кредитование в России последние три месяца растет ощутимо быстрее, чем в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала слова первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, который сказал, что «темпы роста кредита возрастают, в июле-августе это примерно 8% к предыдущему году».

«Некоторые банки наращивают объёмы кредитования и за счет рискованных клиентов, проводя более агрессивную политику. Значительный рост кредитования бизнеса произошел за счет того, что единичные банки предоставили финансирование нескольким своим крупным корпоративным клиентам. Розничное кредитование растет с апреля из-за льготной ипотеки», — сказала Степанова.

При этом она подчеркнула, что степень угрозы неплатежеспособности при таком росте кредитного портфеля бизнеса и граждан России будет зависеть от развития «коронакризиса» и геополитических событий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Открытие осенней сессии Совфеда РФ: Путин, Белоусов, Матвиенко — трансляция»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов сказал, что расходы федерального бюджета в 2021 году снизятся более чем на один триллион рублей.