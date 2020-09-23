Москва, 23 сентября 2020, 13:50 — REGNUM Розничное и корпоративное кредитование в России последние три месяца растет ощутимо быстрее, чем в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала слова первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, который сказал, что «темпы роста кредита возрастают, в июле-августе это примерно 8% к предыдущему году».
При этом она подчеркнула, что степень угрозы неплатежеспособности при таком росте кредитного портфеля бизнеса и граждан России будет зависеть от развития «коронакризиса» и геополитических событий.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов сказал, что расходы федерального бюджета в 2021 году снизятся более чем на один триллион рублей.