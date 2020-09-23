Владивосток, , 13:49 — REGNUM Выполнение планов социального развития Центров экономического роста обсудил с губернаторами дальневосточный полпред Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке. Судя по сообщению, опубликованному сегодня, 23 сентября, пресс-службой забайкальского губернатора, дополнительное финансирование будет распределено в пользу тех, кто работает в этом направлении последовательно и стабильно. И Забайкальский край в этом вопросе — не исключение.

«Благодаря тому, что мероприятия плана социального развития ЦЭР идут нормально, по-видимому, в ближайшее время, Забайкалье претендует на дополнительное финансирование. Перечень новых объектов мы подадим до конца недели в Минвостокразвития.

Это значит, что больше детских садов, школ, больниц поликлиник, спортивных объектов будем ремонтировать и строить», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

В ходе Совета полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев особо отметил социальное развитие центров экономического роста.

«Правительство Российской Федерации выделило до 2022 года на их развитие 99,4 млрд рублей, чтобы в местах, где реализуются новые инвестиционные проекты, где необходимо создать комфортные условия для людей, чтобы построить школы, больницы, детские сады. Работа уже ведется», — заявил вице-премьер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заседание Госсовета дальневосточный полпред Юрий Трутнев провёл сегодня, 23 сентября, во Владивостоке. Он, в частности, назвал Хабаровский край и ЕАО отстающими.

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