Киев, , 13:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству безотлагательно рассмотреть вопрос о совершенствовании управления государственным предприятием «Энергоатом» (оператор всех АЭС в стране).

Об этом говорится в соответствующем указе президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, правительство Украины должно ускорить подготовку и проведение корпоратизации «Энергоатома» и в ближайшее время взять на себя функции по управлению компанией.

Ранее в сентябре и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец объявила о начале процесса корпоратизации «Энергоатома».

»Для чего это нужно? Это даст возможность внедрить определенные меры, которые повысят процесс эффективности управления указанной компанией», — сказала она.

Буславец отметила, что этот процесс должен был начаться с 2016 года, но предыдущая власть страны его по сути «заморозила».

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальной статистике, госпредприятие «Энергоатом» в январе-июне 2020 года получило чистый убыток в размере 2,6 млрд грн (за аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 1,1 млрд грн).