Ульяновск, , 13:44 — REGNUM В Ульяновске начался пуск тепла на объекты социально-культурной сферы. Тепло подаётся на основе заявлений директоров учреждений и собственников домов. Об этом сообщает администрация областного центра.

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По последним данным, начали отапливаться 86 объектов, руководители которых подали соответствующие заявки. Тепло поступило в 46 детских садов, 16 школ, 23 больницы и одну детско-юношескую спортивную школу.

В мэрии также добавляют, что жильцы 11 домов с крышными котельными также решили включить свои автономные отопительные системы.

В настоящее время в городе пуск тепла продолжается на заявительной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области плановые работы по подготовке к отопительному сезону должны были завершить до 25 сентября, но из-за резкого похолодания подача тепла началась досрочно. 21 сентября начали отапливаться более 70 объектов социально-культурной сферы.

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