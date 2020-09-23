Москва, , 13:44 — REGNUM Правительство России обсудит 23 сентября национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на 15-летнюю перспективу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании федерального правительства.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Мишустин напомнил, что разработать эту программу поручил президент. Документ предполагает рост всех ключевых показателей качества жизни людей в регионах Дальнего Востока выше среднего по России. Также стоят задачи по улучшению демографии и сокращению миграционного оттока.

«Предстоит масштабная работа сразу на многих направлениях, чтобы люди оставались жить и работать на Дальнем Востоке, им нужно создать для этого все условия», — отметил глава правительства.