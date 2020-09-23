Москва, , 13:44 — REGNUM В российских регионах с 2021 года начнёт своё действие социальный контракт. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"С 2021 года будет внедрён по всей стране социальный контракт», — сказал Путин.

По его словам, в регионы будет направляться ежегодно более 26 млрд рублей: «Это поможет людям повысить квалификацию, найти работу».