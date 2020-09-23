Москва, , 13:38 — REGNUM Предпринимательская активность в России продолжит расти, если власти сохранят механизмы налоговой поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала высказывание первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, который сказал, что кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, не приобрёл системного характера.

«Экономический кризис действительно не приобрел массового и системного характера. И финансовая, и фискальная помощь государства дала немаловажный эффект. Вопрос, как предприятия наиболее пострадавших отраслей будут выходить из кредитных и налоговых каникул, — сказала Степанова. — Предпринимательская деятельность будет расти, если в РФ продлят механизмы налоговой поддержки для малого и среднего бизнеса и не будет оказано планируемого налогового давления на экспортирующие отрасли».

Как подчеркнула экономист, если не произойдет второй волны пандемии коронавируса осенью-зимой и геополитических потрясений (в том числе серьезных санкций), то можно рассчитывать на восстановление экономики России в 2021 году как минимум с ростом 0,8−1% ВВП.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин сказал, что экономический кризис в РФ начался после вступления страны в ВТО.

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