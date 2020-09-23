Нижний Новгород, , 13:37 — REGNUM Участок автодороги Р-177 «Поветлужье» Нижний Новгород — Йошкар-Ола на территории Нижегородской области передан в федеральную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Управление дорог Москва — Нижний Новгород.

В частности, федеральным стал отрезок с 53 км до 187 км. Оставшийся участок дороги, который расположен в Борском районе, будет передан под федеральное управление после введения в эксплуатацию новой автодороги Неклюдово — Золотово. Протяженность автодороги «Поветлужье» в Нижегородской области составляет 133 км.

«Р-177 «Поветлужье» стала третьей автодорогой федерального значения в Нижегородской области. Общая протяженность федеральной сети в регионе, куда также входят М-7 «Волга» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов, увеличилась до 600 км», — добавили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, ранее в федеральную собственность был передан марийский участок трассы «Поветлужье» — от границы Нижегородской области возле деревни Подгорное до Йошкар-Олы протяженностью 167,2 км. По данным ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», в настоящее время планируетсяпривести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние верхний слой покрытия и подготовить трассу к зимнему периоду эксплуатации.

Читайте развитие сюжета: В Тольятти открыли рабочее движение по транспортной развязке на трассе М-5