Москва, , 13:36 — REGNUM Правительство РФ завершает работу над общенациональным планом действий в сфере экономики. Об этом 23 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, план обеспечит «восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».

Часть мероприятий плана уже выполняются, отметил премьер-министр, при этом действия синхронизированы с проектом бюджета на три года.

«Мы все понимаем, как распространение коронавируса повлияло на доходы граждан и на динамику развития экономики в целом. Нам нужно перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперёд», — заявил Мишустин.

Глава правительства рассказал, что план направлен на восстановление эффективной занятости и платёжеспособного спроса, поддержку МСП, запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата. Кроме того, ставятся задачи по ускорению технологического развития экономики, увеличению экспорта и поддержке импортозамещения.

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