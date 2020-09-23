Москва, , 13:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 сентября предложил публично обсудить виды деятельности, с которых нужно взимать НДФЛ в размере 15%.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что правительство подготовило законопроект и внесло в Госдуму. При этом отметил, что более высокой ставкой предлагается облагать только доходы, превышающие 5 млн рублей.

Глава правительства напомнил о поручении президента «определить виды доходов, к которым применяется повышенная налоговая ставка».

«Здесь нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу. Важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие исключить. Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично», — заявил Мишустин на заседании правительства России.