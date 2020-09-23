Ташкент, , 13:23 — REGNUM Вопросы снижения ставок импортных таможенных пошлин на технологическое оборудование и комплектующие в текстильной промышленности обсудили в министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве состоялось очередное заседание совета по тарифному и нетарифному регулированию внешней торговли. Участники совещания предложили обнулить утилизационные сборы по отельным товарным позициям.

Члены совета также отметили необходимость разработки единого подхода для обеспечения конкуренции. В частности, для решения этой проблемы планируется усовершенствовать техническое регулирование производственных процессов.