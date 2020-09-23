Москва, , 13:00 — REGNUM В сентябре рубль остается на минимумах с начала года против евро и минимуме с августа, если рассматривать курс доллар/рубль. Неспособность национальной валюты отыграть часть потерь с начала лета говорит о преобладании опасений расширения санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Статистика Банка России отражает отток зарубежных инвесторов из рублевых активов, напуганных обострением противоречий с Западом по ситуации в Белоруссии и с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Все ждут развязки, которая может наступить после выборов президента США 3 ноября.

Но нельзя не учитывать и внутрироссийские реалии — цены на нефть восстановились только до $40 за бочку, спрос в мире на черное золото на 10% ниже уровней до пандемии.

Сейчас баррель нефти оценивается в 3100 рублей, что выше 2785 рублей, заложенных в бюджете, но нужно иметь в виду, что в апреле этот показатель был почти вдвое ниже, а по итогам восьми месяцев федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в 1,7 трлн руб.

По итогам года он составит внушительные 4,7 трлн руб. (4,4% ВВП). Иными словами, государство на текущем этапе просто не выгоден сильный рубль. Да и для укрепления нет предпосылок — цены на нефть до конца года с высокой вероятностью не смогут заметно превысить недавние максимумы в $46.

Возникновение второй волны COVID-19 уже сказалось на потреблении, которое в ближайшие месяцы до начала сезона отопления будет ослабленным. Есть риски несоблюдения сделки ОПЕК по ограничению нефтедобычи и возврат на рынок ливийской нефти.

Остается лишь уповать на потепление отношений с Западом. По крайней мере на то, что текущие разговоры не приведут к серьезным оргвыводам или вовсе сойдут на нет. С учетом динамики отношений такой вариант развития кажется невероятным. Аналитики Sberbank видят 70 руб. при цене на нефть в $60/барр и на фоне снижения геополитической премии.

Но первое может произойти лишь в 2021 году после массовой вакцинации против COVID-19, которая реанимирует мировую экономику. Второе лишь в случае сохранения у власти Трампа, который по-прежнему проигрывает по опросам общественного мнения своему оппоненту от демократов Джо Байдену, в том числе в важных колеблющихся штатах.

При этом нужно учитывать, что и тот же Трамп, к примеру выступал за введение санкций против «Северного потока — 2». Иными словами, даже в случае его победы можно будет лишь ожидать укрепления рубля только за счет фактора исчезновения страхов появления в Белом Доме Байдена.

Представитель демократов уже неоднократно дал понять, что готов в санкционном давлении против России зайти далеко вперед, дав ход, как их охарактеризовал бизнесмен Олег Дерипаска, «адским санкциям».

В целом отношения останутся прохладными в ближайшие годы, пока в России выстраивают свою собственную политику без «подсказок» из Вашингтона. Поэтому вспомним еще раз о нефти. Трамп + нефть по $60 = доллар < 70. Но лишь в 2021 году. Другая формула Байден + нефть <= $45 = риски, что доллар будет еще дороже.

Стоит ли покупать валюту? В оставшиеся два месяца ситуация может повернуться в любое русло. Важными в этом отношении будут предстоящие дебаты кандидатов в президента США 29 сентября, 15 октября, 22 октября, а также дальнейшая динамика эпидемиологической ситуации.

Если валюта есть на руках, от нее, пожалуй, избавляться не стоит, реагируя на эти красивые цифры 70 руб. за доллар, по крайней мере пока. Для тех, кто опасается покупать валюту на текущих уровнях, что выглядит вполне обоснованно, можно обратить внимание на золото.

В США чудовищный дефицит госбюджета, госдолг к ВВП по итогам года может достичь планки в 100%. С учетом ожидаемого сохранения околонулевых ставок до 2022 года и возможного усиления работы «печатного станка» местного ЦБ для финансирования нового пакета поддержки экономики есть предпосылки для ослабления доллара.

Наиболее ярко это может проявиться в золоте. В этом году стоимость тройской унции уже достигала $2075. В момент написания драгметалл подешевел до $1910/унцию, при этом факторы для продолжения роста не исчерпали себя и носят среднесрочный, если не долгосрочный характер.

В отношении других активов нельзя испытывать большую уверенность — весь инвестиционный мир сейчас живет в условиях повышенной неопределенности из-за COVID-19, выборов в США, геополитики. Любые прогнозы сейчас будут носить неточный характер. Большая определенность может возникнуть накануне или после выборов в США», — считает эксперт.

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