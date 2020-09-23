Чита, , 12:47 — REGNUM Правительство России дополнительно выделяет регионам средства на выплату пособий семьям, в которых родился третий ребёнок. Как сообщает сегодня, 23 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, региону дополнительно причитается 15 миллионов рублей.

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«Всего дополнительные средства поступят в 36 субъектов РФ. Сведения о получателях данного пособия обновляются ежедневно, потому в Правительстве РФ пришли к решению о перераспределении финансирования. Ранее на эти цели край получал 328 миллионов рублей. Сейчас дополнительно нам направлено ещё 15 миллионов», — отметил первый вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пособие выплачивается ежемесячно и распространяется на третьего или последующих детей, если раньше эта мера поддержки не назначалась. Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на ребёнка — в Забайкальском крае он составляет 12 841,96 рублей.