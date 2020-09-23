Москва, , 12:47 — REGNUM В современной истории самая откровенная политика протекционизма со стороны США выражена к реализуемому проекту «Северный поток — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя отказ страховщиков работать с судам для «Северного потока — 2».

«Сегодня в руках Вашингтона весь набор эффективных инструментов для информационного, лоббистского и откровенно политического давления на Западную Европу.

Все эти действия вписываются в канву экстерриториальных санкций и не имеют юридической силы, однако правила игры пока задают не Европе, суверенитет которой до сих зримо зависим от США.

Прозрачная рыночная конкуренция на мировых рынках сдает позиции в угоду торговых войн и давления на конкурентов. Это понимают и крупнейшие корпорации ЕС: американский газ для них будет как минимум на 20% дороже российского.

Если экономика все же уступит место политике, то и конкурентоспособность ЕС будет только снижаться. Любые новые законодательные инициативы США не приведут к желаемой цели.

Новая ветка газопровода будет рано или поздно достроена, деловая активность в ЕС и РФ начнёт набирать обороты в 2021 году. Сегодня технологически и финансово, включая страховой сегмент проекта, окончание реализации проекта могут поддержать крупные участники рынка из России и стран Юго-Восточной Азии.

Этот проект вне политики и никому не навязывался. Он реализуется как оптимальное и выгодное транспортное решение для поставки европейским потребителям газа из России по очень доступной цене на фоне безупречного качества топлива», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об отказе в предоставлении страхового покрытия судам, участвующим в достройке трубопровода «Северный поток — 2», приняла Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I).

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