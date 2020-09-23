Нур-Султан, , 12:45 — REGNUM Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана приняла законопроект, предусматривающий повышение ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию с 2022 года. Трансляция заседания размещена на официальном сайте парламента.

Законопроект также вводит НДС для иностранных интернет-компаний, которые оказывают услуги физическим лицам в Казахстане. Кроме того, новые платежи представит выплачивать и участникам Международного финансового центра «Астана».

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане ставки акцизов на сигареты выросли на 13,8%, до 9 тыс. тенге ($21,2) за 1 тыс. штук.