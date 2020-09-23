Москва, 23 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Подключать российский малый и средний бизнес к системе быстрых платежей нужно было еще вчера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Татарии совладелец ООО «Медиа Лайт» Андрей Теселкин. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ предложило подключить представителей МСП к системе быстрых платежей ЦБ РФ (СБП) для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода с 2021 года.
В свою очередь, член регионального политсовета «Партии Роста» в Татарии Виктор Степанцов сказал, что удобнее снижение ставки эквайринга.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ отказалось от снижения эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса.