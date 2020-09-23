Москва, , 12:34 — REGNUM Подключать российский малый и средний бизнес к системе быстрых платежей нужно было еще вчера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил член регионального отделения «Партии Роста» в Татарии совладелец ООО «Медиа Лайт» Андрей Теселкин. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство РФ предложило подключить представителей МСП к системе быстрых платежей ЦБ РФ (СБП) для оплаты товаров, работ и услуг с помощью QR-кода с 2021 года.

«Сама по себе система быстрых платежей более удобна и прогрессивна в сравнении с эквайрингом. Из недостатков — малая распространённость СБП. Что касается востребованности, то она зависит от популярности системы, то есть от темпов внедрения. Поэтому считаю, что к массовому росту занятых в данном сегменте это не приведёт. Подключать МСП к системе быстрых платежей нужно было еще вчера. Поэтому чем быстрее это будет сделано, тем лучше», — сказал Теселкин.

В свою очередь, член регионального политсовета «Партии Роста» в Татарии Виктор Степанцов сказал, что удобнее снижение ставки эквайринга.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ отказалось от снижения эквайринговой комиссии для малого и среднего бизнеса.