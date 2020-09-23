Тюмень, , 12:19 — REGNUM В мире наблюдается замедление восстановления спроса на нефть, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме.

«Мы видим замедление восстановления спроса. Конечно, основная причина заключается в том, что пандемия пока ещё никуда не ушла», — цитирует его ТАСС.

По его словам, многие страны или ожидают, или уже столкнулись со второй волной коронавируса. Можно надеяться, что во второй половине следующего года «мы выйдем на объём потребления 2019 года», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению аналитиков швейцарского банка UBS, глобальный спрос на нефть продолжит расти, несмотря на повторное введение «коронавирусных» ограничений во многих странах мира.

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