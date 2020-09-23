Москва, , 12:16 — REGNUM Бизнес в России выступает за снижение ставки по эквайрингу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил предприниматель, председатель регионального отделения «Партии Роста» в Тверской области Игорь Алексеев. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство не согласилось ограничить ставку эквайринга для малого и среднего бизнеса 1% от суммы сделки. Бизнесменам на тех же условиях предложат принимать платежи по QR-коду через систему быстрых платежей Центробанка РФ.

«Однозначно бизнес выступает за снижение ставки по эквайрингу и установление максимального процента в 1%, — сказал Алексеев. — Об этом, кстати, президент говорил на форуме Деловой России в 2019 году. Пока быстрые платежи практически не востребованы у малого и среднего бизнеса. Много у нас товаров с QR кодами? Кто, когда, как и для чего это будет внедрять? К росту занятых эта мера не приведёт. Не вижу четкой связи. Вводить СБП нужно, чем быстрее, тем лучше для экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России уже в 2021 году получат возможность расплачиваться в небольших магазинах, в частности, продуктовых, с помощью QR-кода.

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