Москва, 23 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Бизнес в России выступает за снижение ставки по эквайрингу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил предприниматель, председатель регионального отделения «Партии Роста» в Тверской области Игорь Алексеев. Так он прокомментировал информацию о том, что правительство не согласилось ограничить ставку эквайринга для малого и среднего бизнеса 1% от суммы сделки. Бизнесменам на тех же условиях предложат принимать платежи по QR-коду через систему быстрых платежей Центробанка РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России уже в 2021 году получат возможность расплачиваться в небольших магазинах, в частности, продуктовых, с помощью QR-кода.
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