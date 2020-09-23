Тюмень, , 12:15 — REGNUM Объёмы добытых в текущем году углеводородов будут полностью компенсированы за счёт новых запасов. Об этом заявил первый замглавы Министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов журналистам в Тюмени 23 сентября.

По его словам, Минприроды ожидает восполнения запасов, но их прирост будет меньше, чем годом ранее.

По данным Роснедр, в 2019 году прирост отечественных геологических запасов нефти и конденсата по всем категориям достиг почти 2 млрд т, по газу — 1,4 трлн кубометров.

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