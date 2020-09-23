Москва, , 12:12 — REGNUM Рост цен в России сдерживается нищетой населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова, который сказал, что инфляция в России составляет 3,6%, а по итогам года — 3,8%.

«У нас сейчас ослабление рубля, которое скажется на ценах. Страна без импорта существовать не может. Даже продовольствие, которое формально считается российским, нельзя производить без существенного и серьезного импорта. И рост цен сдерживается нищетой населения. По данным страховых агентств, 73% населения имеют доходы ниже 25 тысяч рублей в месяц. Нищета сдерживает алчность монополий, — сказал Делягин. — Но где тут заслуга правительства? Если бы правительство ограничивало произвол монополий, то оно могло бы этим гордиться. Но оно продолжает помогать Банку России вымаривать страну искусственно созданным денежным голодом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов сказал, что кризис в России не прибрел системного характера.

Читайте развитие сюжета: Прогноз: в 2021 году экономика РФ будет расти как минимум на 0,8-1% ВВП