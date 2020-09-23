Москва, , 12:12 — REGNUM Акции компании «Яндекс» обновили исторический максимум. Сегодня, 23 сентября, на торгах на Московской бирже бумаги компании подорожали почти на 10%. Об этом свидетельствуют данные биржи.

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Так, по данным на 11:48 (мск) стоимость одной акции «Яндекса» составляла 5 377 рублей, подскочив цене на 9,75%. В настоящий момент акции компании продолжают расти.

Добавим, что накануне, 22 сентября, акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq выросли на 11,8%.На момент закрытия торгов их стоимость составила $66,06 за штуку, а на максимуме достигала $66,34. При этом рыночная капитализация компании увеличилась с $20,69 млрд 21 сентября до $23,13 млрд 22 сентября.

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Ценные бумаги компании подорожали на фоне новостей о потенциальной сделке по покупке «Яндексом» группы компаний «Тинькофф». Сумма сделки оценивается в $5,48 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня стороны уже достигли принципиального соглашения по сделке. При этом предприниматель Олег Тиньков, основатель TCS Group заявил, что обсуждаемая сделка с «Яндексом» будет не продажей, а скорее слиянием. Он также отметил, что остаётся в банке и будет им заниматься, а для клиентов финансовой организации «ничего не поменяется, а станет даже ещё лучше».