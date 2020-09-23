Самара, , 12:04 — REGNUM Единый предельный тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» планируют пересмотреть в Самарской области. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба департамента ценового и тарифного регулирования региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году тариф не изменится и составит 598,16 руб./м3, в том числе НДС.

Отмечается, что на 2021 год и 2022 год единый предельный тариф на вывоз мусора ООО «ЭкоСтройРесурс» будет скорректирован до 20 декабря текущего года. При этом будут учтены результаты деятельности регионального оператора.

По данным некоторых СМИ, предполагается, что в 2021 году с 1 июля по 31 декабря тариф увеличится до 622,09 руб./ м3.

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