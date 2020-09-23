Киев, , 12:03 — REGNUM Консолидированный чистый убыток группы «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн, говорится в промежуточной финансовой отчетности компании.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие данные сегодня, 23 сентября, приводят центральные украинские СМИ.

Отмечается, что в прошлом году «Нафтогаз» получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли.

В сообщении приводится комментарий финансового директора группы «Нафтогаз» Петера ван Дрила, который заявил о «сложных условиях», вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19, существенным падением цен на газ и спроса на топливо.

Также представитель компании отметил, что несмотря на все трудности, «Нафтогаз» смог обеспечить весомый денежный поток и выплатил 39,6 млрд грн дивидендов главному акционеру — «государству Украина».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что «Нафтогаз Украины» второй месяц подряд резко поднимает цену на газ для производителей тепловой энергии.

До этого эксперты заявили, что несмотря на рекордные запасы газа в хранилищах,«Нафтогаз» оказался в трудной ситуации, потому что должен каким-то образом продать населению «дорогой» газ, закупленный компанией еще в рамках подготовки к предыдущему осенне-зимнему сезону.

Согласно официальным данным, в 2019 году группа «Нафтогаз» получила консолидированную чистую прибыль после налогообложения в размере 63,3 млрд грн.