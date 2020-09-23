Новосибирск, , 11:45 — REGNUM В Новосибирской области по решению наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков будут восстановлены права более 900 участников долевого строительтства. Речь идёт о дольщиках недобросовестных застройщиков «ОбьСтрой» и «Неоград-Инвест». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Региону на условиях софинансирования одобрена субсидия. В областном бюджете в 2020 году на эти цели предусмотрено более 289,5 млн рублей, ещё более 1 млрд рублей поступит из федерального бюджета.

«Это позволит начать работы по достройке четырёх наиболее проблемных объектов региона — домов 11, 12 и 13 в микрорайоне Закаменский, и дома в городе Обь на ул. Калинина, 20. Ввод данных объектов в эксплуатацию планируется в 2021 году, — отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. — Одобрение федерального финансирования — это также сигнал Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области для передачи объектов от ЖСК, после чего будут заключены персональные соглашения по этим домам».