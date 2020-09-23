Курган, , 11:33 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 20 выявлено в Кургане. Всего с начала пандемии в Курганской области на 23 сентября, по данным штаба, зарегистрированы 3611 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Зауралье на 23 сентября от коронавируса излечились 3053 человека, 28 пациентов с COVID-19 скончались.