Москва, , 11:31 — REGNUM Банкир Олег Тиньков намерен помогать «Яндексу» строить «самую эффективную частную компанию» в РФ. Об этом он заявил 23 сентября агентству Reuters.

По словам Тинькова, на финансовом рынке он достиг всего, к чему стремился. Его банк обошёл все другие частные банки по числу активных клиентов, и теперь банкиру интересны другие дела, например, создание благотворительного фонда по борьбе с лейкемией.

«Но я остаюсь с компанией, буду помогать «Яндексу» строить самую большую и самую эффективную частную компании в России», — сказал банкир.

Как сообщало ИА REGNUM, Тиньков ушёл с поста председателя совета директоров банка «Тинькофф» из-за проблем со здоровьем. Накануне стало известно о намерении «Яндекса» приобрести банк. Сделку стоимостью $5,48 млрд обсуждают «Яндекс» и TCS Group.

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