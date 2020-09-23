Москва, , 11:30 — REGNUM Пандемия коронавируса привела к резкому падению объемов мировой торговли практически до уровня экономического кризиса 2008 года, говорится в исследовании Агентства инноваций города Москвы.

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Отмечается, что под влиянием пандемии объем мировой торговли по итогам текущего года может снизиться на 32%, это превысит падение, произошедшее после мирового экономического кризиса 2008−2009 годов.

Также сообщается, что глубина кризиса и скорость выхода из него будут зависеть от продолжительности вспышки коронавируса, возникновения новых волн и эффективности ответных мер. По данным ВТО, восстановление отрасли в случае реализации оптимистичного сценария произойдет в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, нанёс сильнейший удар по российской экономике.

По его словам, с июня 2020 года экономика начала восстанавливаться: «Сегодня можно с достаточной уверенностью сказать, что по итогам года снижение ВВП составит порядка 4%».

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