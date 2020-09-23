Москва, , 11:30 — REGNUM Законопроект о вилке возвратного НДС при экспорте сырья или товаров вносят в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Сегодня вносим законопроект: на усмотрение правительства РФ в зависимости от степени переработки сырья или других товаров, которые мы экспортируем, устанавливать возвратный НДС от 0 до 20%», — заявил Миронов.

«Если чисто гонят нефть или газ — ноль процентов, ничего не возвращать, если какая-то переработка идет, можно установить 3−5%, но не 20%, как сейчас», — рассуждает он.

Ранее парламентарии вносили в Госдуму законопроект о запрете возврата НДС экспортерам нефти.