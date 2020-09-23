Москва, , 11:24 — REGNUM На начало второго полугодия 2020 года в России самой распространенной машиной в парке грузовиков-иномарок стали грузовые автомобили марки Volvo. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в РФ на начало июля числилось 103 225 грузовиков марки Volvo.

На втором месте по численности среди иностранных грузовых машин находится марка MAN — 96 513 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Scania. Их в стране насчитывалось 87 303 экземпляра.

Кроме того, в пятёрку лидеров входят грузовики Isuzu (75 310 ед.) и Mercedes-Benz (74 365 ед.).

В России на начало июля нынешнего года было зарегистрировано 882 514 грузовиков иностранных компаний. Это составляет 34% от общего объёма зарегистрированных в стране грузовиков (2,59 млн штук).

Напомним, в августе текущего года самыми продаваемыми новыми грузовиками в РФ стали модели предприятия КамАЗ. За отчётный месяц в России было куплено 2368 грузовиков Камского автомобильного завода, что на 0,6% больше, чем год назад.

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