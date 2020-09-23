Томск, , 11:15 — REGNUM В арбитраж Томской области от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», созданной правительством РФ, поступил банкротный иск к АО «Строительное управление-21». Последнее выступало застройщиком дома на 117 квартир, куда вложили средства дольщики, но сроки передачи жилья им были нарушены и дом попал в реестр проблемных. Иск к производству судом пока не принят, передаёт ИА REGNUM.

Претензии поступили в суд 22 сентября 2020 года. Иными лицами в спор приглашены Управление Росреестра по Томской области и Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс», из которого предлагается назначить арбитражного управляющего.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Строительное управление-21» учреждено в июле 2016 года для строительства жилья и нежилых зданий. Учредителем выступило ООО «Строительное управление-21» (владелец свыше 90% доли — ООО УК «Эндаумент-Т»). АО имеет уставный капитал — более 56,4 млн рублей, директор — Вячеслав Яннаев.

В единой информационной системе жилищного строительства Минстроя РФ, за данной компанией числится один проблемный недострой на улице Кошурникова, 1а в Томске. Спроектированный в девять этажей объект рассчитан на 117 квартир и 219 нежилых помещений. Его жилая площадь — 5769 кв. м. Уточняется, что дом признан проблемным из-за нарушения сроков передачи более чем на полгода. Плановый срок завершения строительства — четвертый квартал 2021 года.