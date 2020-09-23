Москва, , 11:04 — REGNUM Изменения правил противопожарной защиты, касающиеся запрета на размещение магазинов мебели в жилых домах, относятся, прежде всего, к новым торговым точкам. Член Федерального политического совета Партии Роста Максим Валецкий сообщил о получении письма с разъяснениями от МЧС, из которого следует, что запрет не коснется магазинов, которые работали до выхода правил.

Он напомнил, что в августе 2020 года начал действовать запрет МЧС на размещение мебельных магазинов в многоквартирных домах. Несмотря на то, что запрет не распространяется на шоурумы, где покупатели выбирают мебель, а вся продукция хранится и доставляется со склада, подобные ограничительные меры могут негативно отразиться на развитии отрасли.

По его мнению, какой-то дополнительной угрозы от размещения магазинов мебели в жилых домах не больше, чем от торговли любыми другими непродовольственными товарами.

«Надеемся, что здравый смысл поможет разрешить сегодняшнюю ситуацию, тем более, что бизнес переживает непростые времена и кому станет легче, если закроются мебельные магазины, а люди потеряют работу, сказать трудно», — подчеркнул Валецкий.

Руководитель регионального отделения Партии Роста в Тверской области Игорь Алексеев добавил, что когда в России заработает так называемая «регуляторная гильотина» малого бизнеса может совсем не остаться.

«От подобных запретов страдают, прежде всего, местные производители и небольшие компании, — отметил Игорь Алексеев. — Где им продавать свою продукцию? В федеральные сети их не берут, а малая розница сокращается год от года. Нужно срочно сократить 70% контролеров, тогда оставшиеся займутся делом и перестанут придумывать ненужные законы и ограничения».