Киев, , 11:03 — REGNUM Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» в сентябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 4,3 грн за кубометр, что на 45,3% выше цены в августе.

Об этом пресс-служба компании сообщила сегодня, 23 сентября.

«Нафтогаз» не поясняет причины столь резкого подорожания топлива.

Вместе с тем, компания отдельно подчеркивает, что нынешняя цена газа на 7% меньше по сравнению с началом года и на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2019 года, а средневзвешенная цена за 9 месяцев 2020 года вообще на 40% ниже по сравнению с ценой соответствующего периода 2019 года.

Напомним, что это второе подряд резкое подорожание газа на Украине без всякого объяснения причин такого шага. В августе оптовая цена на газ для производителей тепловой энергии от НАК «Нафтогаз Украины» была на уровне 2,97 грн за кубометро, что на 29,6% выше цены в июле.

ИА REGNUM напоминает, что эксперты заявили, что несмотря на рекордные запасы газа в хранилищах, «Нафтогаз» оказался в трудной ситуации, потому что должен каким-то образом продать населению «дорогой» газ, закупленный компанией еще в рамках подготовки к предыдущему осенне-зимнему сезону.