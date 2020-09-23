Ташкент, , 11:00 — REGNUM Правительство Узбекистана создало фонд по обслуживанию государственного долга при казначействе министерства финансов, сообщает 23 сентября издание UzReport со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Фонд создан для выпячивания долгов организаций, проекты которых финансируются за счет госдолга. Средства выделяются, если должники не погасили задолженность своевременно и в полном объеме.

Платежи по государственным гарантиям Узбекистана должны составлять не менее 0,5% годовых от остаточной суммы долга. Если должники не вернут платежи в течение 30 дней, то неоплаченная задолженность будет взыскиваться через суд.

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