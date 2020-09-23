Москва, , 11:01 — REGNUM Планы продаж автомобилей южнокорейского бренда Hyundai в России раскрыл управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. Об этом сообщает издание «Финмаркет».

Топ-менеджер сообщил, что до конца нынешнего года компания намерена продать в России порядка 145−155 тыс. автомобилей. По прогнозам компании, в целом авторынок России в нынешнем году должен сократиться примерно на 15%. Каливцев добавил, что рыночная доля продаж марки Hyundai сильно не изменится.

Так, по итогам января — августа нынешнего года дилеры Hyundai в России продали 95 663 автомобиля, что на 18% меньше, чем было продано за такой же период в 2020 году. Таким образом, в отчётный период Hyundai занял третье место по продажам среди всех автокомпаний в стране.

Ранее стало известно, что в октябре 2020 года на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге будет изготовлена юбилейная спецверсия модели Hyundai Solaris — «10 лет». Тираж модели составит 4,5 тыс. автомобилей.

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