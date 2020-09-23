Калуга, , 11:18 — REGNUM В Калужской области к началу сентября 2020 года банки заключили с застройщиками 10 кредитных договоров на общую сумму почти 4,8 млрд рублей. Об этом 23 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего калужским отделением Банка России Лариса Захарова.

На строительстве жилого дома Cbr.ru

Проектное финансирование жилищного строительства в области продолжило рост, в том числе благодаря мерам государственной поддержки. Так, с начала года количество счетов эскроу увеличилось в 2,3 раза — до 1310. Объём размещённых средств вырос в 2,7 раза и превысил 2,3 млрд рублей. По завершённым проектам «раскрыто» 240 счетов эскроу, а сумма средств, перешедшая в распоряжение застройщиков, составила более 500 млн рублей.

«С июля 2019 года средства дольщиков можно привлекать только с помощью счетов эскроу в банках. На них деньги хранятся до завершения строительства и становятся доступны застройщику после ввода объекта недвижимости в эксплуатацию. Финансирование строительства осуществляется за счет предоставленного банком кредита или собственных средств застройщика. В случае банкротства строительной компании у дольщиков есть возможность вернуть вложенные ими деньги в полном объеме. На случай отзыва лицензии у банка, средства покупателя на счетах эскроу застрахованы на сумму до 10 млн рублей», — сказала Лариса Захарова

Активным спросом у калужан пользуются программы с государственным участием, которые не только повышают доступность ипотечных кредитов, но и способствуют развитию рынка жилищного строительства. Например, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут воспользоваться антикризисной программой льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 ноября 2020 года. Кроме того, действуют государственные программы: «Семейная ипотека» под 6% годовых, программа «Сельская ипотека» до 3% годовых, «Ипотека для военнослужащих» и другие меры поддержки ипотечных заемщиков.

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