Москва, , 10:41 — REGNUM После внутридневных колебаний нефть сорта Brent символически подешевела, снова закрывшись 22 сентября немногим выше уровня $42 за баррель. При этом котировки воздержались от падения к новым минимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Иными словами, ситуация на рынке постепенно стабилизируется, и это уже хорошая новость. Правда, на утренних торгах 23 сентября котировки снова торгуются с медвежьим уклоном, отметив минимумы в районе $41,70.

Давление на рынке черного золота приобрело более сдержанный характер в основном за счет того, что мировые площадки начали приходить в себя после распродаж в понедельник.

Фондовые индексы США и вовсе подросли, прервав недавнюю серию снижения на фоне позитивных комментариев со стороны представителей ФРС во главе с Пауэллом, который указал на устойчивость экономики и подтвердил намерение Центробанка сохранять политику мягкой столько, сколько потребуется.

Некоторую поддержку ценам мог оказать обновленный прогноз влиятельного банка Barclays, который повысил свою оценку средней цены барреля Brent в 2020 году на $2, до $43, сославшись на ограниченную угрозу влияния снижения спроса на счет мер ОПЕК+.

Тем временем отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США подросли почти на 700 тыс. баррелей против прогноза падения на 4 млн. Этот негатив был отчасти компенсирован падением объемов бензина на целых 7,7 млн баррелей, показав максимальное сокращение с сентября 2017 года.

Сегодня, 23 сентября, цены на черное золото продолжат отслеживать общие настроения инвесторов, которые будут формироваться в том числе на базе показателей деловой активности в ключевых странах. Во второй половине дня внимание привлечет официальный отчет минэнерго США», — пояснил эксперт.

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