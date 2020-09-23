Москва, , 10:33 — REGNUM Сегодняшняя ситуация, по сути, может и должна стать триггером нестандартных мер, использование которых позволит миру выйти из достаточно затяжной экономической депрессии, заявил корреспонденту доцент кафедры «Экономической теории» РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко, комментируя слова Путина о нестандартных решениях по восстановлению мировой экономики.

«К сожалению, сегодня мы наблюдаем еще большую неопределенность, чем ту, что возникла на этапе первого витка распространения пандемии в марте 2020 года — ведь новые цифры вызывают существенное опасение.

Так, статистика России вернулась к апрельским цифрам прироста заболеваемости ( на 22.09.20 — плюс 6215 новых заболевших).

Получается так, что ранее предпринятые меры не дали ожидаемого результата, и миру потребуются кардинально новые решения.

И в сложившихся условиях было бы верным отбросить накопившиеся противоречия и политико-экономические амбиции и сосредоточиться на выработке тех новых мер, эффект от реализации которых позволит сдвинуть мир с «мертвой точки» и развернуть динамику распространения пандемии в отрицательный вектор.

В ином случае последствия могут быть весьма плачевными как с экономической, так и с социальной точек зрения», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая 22 сентября на 75-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что восстановление глобальной экономики потребует нестандартных решений.

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