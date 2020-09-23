Челябинск, , 10:30 — REGNUM В Челябинской области сотрудники одной из фирм смогли получить зарплату только после возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Задолженность в размере более 3 млн рублей возникла в 2019 году. При этом следователи установили, что деньги для выплаты денег на предприятии имелись. По факту невыплаты зарплаты было возбуждено уголовное дело. По ч.1 ст.145.1 УК РФ руководителю организации грозило вплоть до года лишения свободы. В итоге подозреваемый не стал ждать суда и погасил все долги.

Следователи также учли, что это преступление он совершил впервые. На данный момент уголовное дело в отношении него прекращено. Отметим, скандалы с невыплатой зарплаты возникают в регионах Урала регулярно. В ряде случаев руководители фирм смогли избежать уголовного наказания, погасив долги перед сотрудниками.