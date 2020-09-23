Ташкент, , 10:26 — REGNUM В Наманганской области Узбекистана планируют построить завод по производству коммерческих автомобилей Hyundai, сообщает агентство «Дунё».

22 сентября в Намангане состоялась встреча между главой региона Хайрулло Бозаровым и первым заместителем председателя Корейско-узбекской бизнес-ассоциации Ким Чанг Кеоном.

Стороны отметили, что завод планируется начать строить не позднее октября 2020 года. Объект планируется возвести на территории свободной экономической зоны «Наманган».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Навоийской свободной экономической зоны в Узбекистане планируют построить завод по производству китайских автомобилей Oshan.

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