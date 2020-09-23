Москва, , 10:25 — REGNUM Кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, не приобрёл системного характера. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совфеде РФ заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.

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«Удалось локализовать кризис, он не приобрёл всеохватного системного характера. Он затронул отрасль услуг, непродовольственной торговли и пассажирского транспорта. Это примерно 10% работающего населения. Удалось удержать макроэкономику. Инфляция составляет сейчас 3,6%, а по итогам года составляет 3,8%. Это позволило ЦБ РФ снизить ключевую ставку. Темпы роста кредита возрастают, в июле-августе это примерно 8% к предыдущему году. Это является одним из главных факторов постепенного оживления спроса», — сказал Белоусов.

Он напомнил, что в августе удалось выйти на плато по безработице: «Для нашей страны дополнительно более одного миллиона безработных — одна из главных проблем. Это число нужно сократить. Первый риск — выход из отраслевых программ поддержки экономики. Расходы федерального бюджета в 2021 году снизятся более чем на один триллион рублей, то есть, минус 8%. Факторы частного спроса — потребление, экспорт — должны расти с опережающим темпом к ВВП».

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