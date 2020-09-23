Москва, , 10:21 — REGNUM Налоговые поступления от IT-компаний в Москве за первые восемь месяцев 2020 года составили 94,8 млрд рублей. Об этом 23 сентября ИА REGNUM сообщили в департаменте финансов столицы.

На IT-cферу приходится 5,8% всех поступлений в бюджет Москвы. Годом ранее доля была равна 5%.

Поступления по НДФЛ составили 52 млрд рублей — на 13,6% больше, чем за тот же период в 2019 году. По налогу на прибыль поступило 37,4 млрд рублей, рост составил 6,9%.

«IT-индустрия быстро превращается в системообразующую отрасль экономики города, обеспечивающую значительный мультипликативный эффект по отношению к другим видам деятельности. Внедрение информационных технологий в сферах транспорта, безопасности, логистики, социальной сферы и государственного и муниципального управления способствует технологическому лидерству мегаполиса», — заявила глава департамента Елена Зяббарова.